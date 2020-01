Cuando supimos que Ozzy Osbourne colaboraría con Post Malone en la producción de su nuevo álbum Hollywood’s Bleeding no sabíamos qué esperar. Pero al parecer, más allá de este trabajo, la relación de ambos músicos quedó en una buena amistad y el rapero permaneció cerca de rey de las tinieblas.

Por ello, luego de haber sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en una de sus variantes más leves en febrero del año pasado, a Post Malone le asombró enterarse de que Osbourne estaba pasando por una enfermedad tan terrible mientras trabajaban juntos.

En entrevista con Rolling Stone comentó:

Trabajar con él, pasar tiempo con él y estar cerca de él es algo que no se puede describir. Se nota que tiene dificultades para moverse, pero es muy fuerte.

También dijo que sabe que el cantante de 71 año está trabajando con uno de sus amigos en nueva música y que espera suene increíble. Además aseguró que Osbourne seguirá “pateando traseros” incluso después de su enfermedad.

Sin duda Post Malone quedó impresionado por la pasión con que el ícono del metal se entrega al hacer música, de hecho, luego de que hicieran la canción Take What You Want para su álbum, Ozzy Osbourne se sintió motivado para crear su más reciente material.

Si estas no son ganas de seguir adelante luego de noticias desafortunadas, no sabemos qué son.

En últimas fechas, Osbourne ha estado lanzando sencillos de su próximo material Ordinary Man que verá la luz el próximo 21 de febrero.

Mira Straight To Hell, el video donde sin duda, se demuestra su entereza ante la enfermedad.