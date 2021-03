Porter Robinson continúa presentándonos adelantos de su próximo material discográfico, esta vez con “Musician”, una canción inspiradora y alegre que te llenará de pura buena vibra.

De acuerdo con Robinson, este eléctrico tema fue uno de los últimos que escribió para su segundo álbum de estudio, Nurture, y la describió como “una celebración”, como si se “estuviera deleitando con la alegría de una nueva inspiración”.

“Es como ‘está bien, encontré mi equilibrio y sé que realmente puedo hacer esto ahora’. Y traté de deshacerme de todas mis reglas y divertirme lo más posible”, explicó sobre el track en un comunicado.

Y agregó: “Irónicamente, esta es la canción menos triste del álbum, pero esta es la canción que me hace llorar. Es una divertida. Yo simplemente sueno muy feliz en esta canción.”

“Musician” se le une a “Look At The Sky”, “Mirror”, “Get Your Wish” y “Something Comforting” como los primeros sencillos que Porter Robinson nos comparte de Nurture, álbum con el que se marca su regreso luego de siete años.

Anteriormente ya se había anunciado que este disco abarca un periodo muy desafiante en la vida de Porter Robinson y que trata de las experiencias de ansiedad severa del músico causadas por la presión de su éxito.

Nurture llegará el próximo 23 de abril y ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook del músico.