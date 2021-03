El 3 de marzo del 2015 Porter lanzó Moctezuma, un álbum impregnado de madurez musical acompañada de una mágica narrativa del México prehispánico. El pasado 10 de febrero, con un post a través de sus redes, la banda invitó festejar aquella fecha con un show único vía streaming que tendrá lugar el próximo 6 de marzo. Para conocer más al respecto, platicamos con Fer de la Huerta (guitarrista).

¿Por qué festejar el cumpleaños de Moctezuma?

Cuando ese disco salió no sabíamos si la banda seguiría o no. Cambiamos de vocalista e hicimos algo completamente distinto a lo previo. Hoy revivimos esa época. Nos encanta tocar discos completos, nos gusta la sensación de empaparnos con las canciones antiguas, regresar a esa actitud rebelde de experimentar, de ser originales. Además, es emocionante regresar al pasado, como si fuera una fotografía.

¿Habrá sorpresas para esta cita?

Daremos un concierto vía streaming completamente en vivo, eso es muy importante recalcarlo. Se llevará a cabo en un lugar cerrado en Guadalajara donde tocaremos Moctezuma incluyendo otros éxitos. Apostaremos por un concepto visual para que la gente que sea fan del disco difrute.

¿Harán algo especial además del concierto? Es decir, ¿lanzarán alguna edición especial del disco o algún video reviviendo el concierto?

Estamos en pláticas de hacer algo muy especial, enfocado a lo teatral, a lo escenográfico. Sin embargo seguimos pendientes del panorama que veremos en los próximos meses y nos adaptaremos a las circunstancias.

¿Cuál es la canción de Moctezuma que más te emociona tocar en vivo?

Me encanta “Tzunami”. Va de lapsos muy etéreos a otros muy rockeros; en cambio “Huracancún” es muy emotiva, más down, es súper rico tocarla. Te decía, hace mucho que no tocábamos esas canciones y volver a vibrar como hace años lo hacíamos es cautivante.

¿Cómo sientes que han impactado los conciertos vía streaming en la industria?

Nos han dado la oportunidad de seguir, pero sí hace falta presentarse en vivo. Lo que vivimos nos hace reflexionar, valorar lo que tenemos. Los cambios son buenos y eso es lo que nos ha demostrado el internet; hay que concentrarnos en hacer las cosas mejor, reaccionar.

Ya que mencionas los momentos de reflexión, ¿has descubierto talentos ocultos durante el confinamiento?

Empecé a jugar golf, y en mi vida pensé hacerlo. También disfruto hacer música para mí y producir nuevas bandas.

¿Hay noticias sobre un nuevo álbum de Porter?

No puedo decir mucho. Será un disco alegre, entusiasta. Algo muy diferente. Saldrá en un par de meses, no habrá mucha espera. Escucharán a un Porter nunca antes oído. Con la inocencia y frescura de unos chavitos de 15 años de edad.

El último festival masivo que se llevó a cabo en México fue el Vive Latino. Porter se presentó el 15 de marzo. ¿Pensaron que iba a ser la última vez en algún tiempo?

No sabíamos en ese entonces cuánto iba a durar esto, yo pensé que iba a durar dos semanas o un mes. Cuando salimos de Guadalajara a la CDMX teníamos la duda de si se iba a realizar o no, por todo el miedo que se escuchaba en las noticias. Afortunadamente no nos pasó nada y nos la rifamos en el escenario. Ya llevamos un año en esto, esperemos que pronto podamos tocar en vivo.

*El 6 de marzo a las 20:00 hrs se celebra el sexto aniversario de Moctezuma con un show único vía streaming desde la Sala Estelar.

