Porridge Radio tiene una versión extendida de su disco Every Bad del 2019 que incluye un remix hecho por Dream Wife y nuevas versiones de distintas canciones.

Además del remix de “Don’t Aske me Twice” hecho por el trio ingles de punk se incluyen nuevas versiones de distintos temas que tuvieron distintas participaciones de un interesante listado de artistas como NNAMDÏ, Clarence Clarity y más.

Every Bad fue el segundo disco de la banda británica liderada por Dana Margolin, ofreciendo un extraordinario material que fue nominado en el premios Mercury como mejor disco en el 2020; pasando de ser una banda DIY a una de las grandes revelaciones de la Gran Bretaña.

Desde el lanzamiento del albúm el grupo ha estado de forma activa compartiendo nuevas canciones, tal como los sencillos “7 Seconds” y “Good For Your” (una colaboración con Lala Lala de Chicago), una canción navideña “The Last Time I Saw You (O Christmas)” y dos nuevas rolas colaborativas con el compositor irlandés Piglet.

Por su cuenta, Dream Wife lanzo su disco debut So When You Gonna… el año pasado, logrando alcanzar grandes números y obteniendo un buen reconocimiento en algunas de las listas más importante de música en el Reino Unido, anunciando un tour para el 2022.

Crédito foto de portada: Instagram Porridge Radio