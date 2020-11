Plano está formada por Rodrigo Casarín y Juan Andrés Vergara, ellos resumen su universo sonoro como una colorida mezcla de: texturas de sintetizadores envolventes, voces un tanto andróginas, melodías superpuestas, coros energéticos y un beat para moverse sin importar si se escucha en audífonos o en una pista de baile relajada. “Invisible” es un track que musicalmente nos lleva y regresa de los ochenta a la época actual, mientras la voz habla del punto en el que una separación se hace evidente, y la línea entre aceptarla o decidir no verla es muy fina.

1.- Andan de estreno con una increíble canción, pero antes de adentrarnos en el tema. ¿Me puedes contar un poco sobre cómo se formó Plano?

Ro: Andrés y yo somos amigos desde muy chiquitos, desde pre primaria. Desde ese entonces los dos teníamos ese gusto por la música, empezamos a tocar desde muy chicos y hacíamos covers, tocábamos en otros proyectos y también hubo momentos donde nos separamos e hicimos otras cosas alrededor de la música pero como que él y yo siempre manteníamos una constante y hacíamos muchas cosas, eventualmente Plano se convirtió en la evolución de todo eso; estábamos trabajando en la canción “Regresar” que fue el primer sencillo con el que salimos en septiembre de este año y como que esa canción nos ayudó mucho a definir el sonido de Plano, empezar un proyecto y decir vamos a seguir construyendo en esta dirección y vamos a lanzarlo bajo el título de Plano.

2.- Siendo un proyecto bastante nuevo, ¿Cómo has sentido la aceptación del público con la música que han estado haciendo?

Ro: Pues ha sido increíble la verdad, o sea evidentemente ahorita no hay shows, no hay ese contacto directo con la gente, pero ves los números; estas en tu computadora y recibes mensajes y pues ha sido increíble. En un mes el proyecto paso en Spotify de 0 a 20 mil escuchas y fue como de “wooow”, de repente empiezas a ver que no solo ahí, en todas las plataformas digitales empiezas a ver que te escuchan en otros países, la verdad es que si bien habíamos hecho otras cosas de música no habíamos lanzado música en este formato entonces ha sido una gran sorpresa ver todo eso.

3.- Con su música ofrecen historias que parecen uniformes, pero en realidad tiene varias capas de profundidad, acompañado de un electro pop bastante fresco. ¿Cómo es su proceso de composición?

Ro: Primero partimos de cuál es la línea de Plano, en donde nosotros definimos la música que te hace mover la rodilla, tiene un groove y te hace mover tu cuerpo sin necesariamente tener que estar en la pista de baile, en vez de ser esta canción para estar en el rave a las 2 de la mañana es la que estas escuchando a las 5 de la tarde cuando estas empezando la fiesta o a las 5 de la mañana que ya se acabó y casi no te puedes mover. Vemos que tiene todas estas capas de sonidos y tiene esta voz andrógina, entonces con eso en la mente empezamos una recolección de sonidos, a veces vamos tocando algo o encontramos algún sample o empezamos a crear un loop de algo y empezamos como a juntar sonidos que estén dentro de este campo semántico y sobre eso empezamos a construir una pista musical, ya que tenemos esa pista empezamos a construir la melodía y por ultimo le damos a la letra de las canciones.

4.- Invisible es un tipo de resumen en su universo musical, es un recorrido de 3 minutos de sintetizadores envolventes. ¿Cómo le dieron vida a este sencillo?

Ro: Es curioso, porque esta canción si fue cien por ciento hecha en pandemia, pero a diferencia de otras canciones que empezamos a trabajar en el estudio y que tal vez solo terminamos en casa, esta fue cien por ciento hecha a distancia entre Juan Andrés y yo. Decimos que es un resumen de la música de Plano porque tiene elementos que ya habíamos escuchado en esta canción y como que justamente están todos presentes, nos gusta esta canción y empezamos a darle vida a partir del beat; que es esta caja de ritmos, el sampleo que nos encontramos por ahí y suena como que muy ochentero y de ahí fuimos construyendo. Empezamos con los sintetizadores, luego algún bajo, encontramos otros sampleos de algunas voces y fuimos haciendo las melodías, una parte Juan Andrés otra parte yo y luego juntamos todo y así es como llegamos a esta canción; un poco lo que tratábamos y un poco lo que teníamos en la cabeza era como sonaría Earth Wind and Fire si estuviera en el espacio, ¿no? Y por eso nos gustaba usar esos sonidos más ochenterones, la melodía de coro, tratábamos de responder esa pregunta.



5.- Con esta canción nos llevan de vuelta a los 80, ¿Eres de los artistas que trata de descubrir sonidos del pasado o te centras más en estar al día con la música?

Ro: Yo creo que es una mezcla de los dos; todo el tiempo estamos recolectando sonidos del pasado y escuchando música viejita, pero no dejamos de estar viendo que hay nuevo por ahí, que está sonando padre, que nuevas influencias podemos rescatar. Entonces podemos tener dentro de la lista de bandas que nos gustan desde Earth Wind & Fire hasta Tame Impala y lo último que está haciendo, encontramos cosas super inspiradoras en esos trabajos entonces yo creo que es una mezcla de los dos; nos gusta pensar que “Invisible” te lleva y te trae de regreso entre los 80´s y la época actual, porque no creo que sea una canción que suene ochentera pero si es una canción que tiene muchas referencias a esa época.

6.- Este es el cuarto track que nos presentan en lo que va del año, ¿Qué más veremos de plano antes de que se acabe el año?

Ro: No creo que en este 2020, la canción está saliendo a mediados de noviembre, luego diciembre es un mes complicado, la gente anda pensando en muchas otras cosas sin embargo estamos trabajando ya en lo que viene para el próximo año.



7.- Su parte visual igual es muy interesante, ¿Cómo la trabajan?

Ro: Nosotros decimos que es como el pegamento que junta todos los elementos porque nos ayuda a tener una cierta continuidad ¿no? Nos gusta que es bastante sencilla pero a la vez bastante reconocible, justo nos gustan estos conceptos pequeños o estos como momentitos que puedes ir ampliando y desarrollando y encontramos esto a la hora de decir “vamos a ver una plasta de color siempre que podamos”, si necesitamos un elemento más que sea el texto y jugamos con esos elementos para todas las piezas de arte que necesitamos.

8.- Si Plano fuera una película, ¿Qué tipo de película seria?

Ro: Seria esa película donde sientes que no pasa mucho, no sería esta película en la que a la mitad tienes un cambio drástico, acá onda “Stairways to Heaven” donde empieza como con una balada y al final acaba siendo una canción de rock; aquí como que siento que es de esas películas con un momento o una acción muy particular y que al final se desdobla en dos horas ¿no? Nosotros tratamos de hacer eso con un pequeño momento y una situación muy particular, desdoblarla en estos cuatro o cinco minutos, seria ese tipo de película y creo yo que sería una buena película que se disfruta igual en casa que en el cine y definitivamente bien acompañado.