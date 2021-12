El octavo álbum de estudio de PJ Harvey, Let England shake, tendrá una reedición especial en vinil.

Este disco, que originalmente se estrenó en 2011, se volverá a publicar el próximo 28 de enero junto con una colección separada de demos nunca antes escuchados de esa misma época. Ambos estarán disponibles en vinil, CD y formato digital a través de UMC / Island.

Inspirado en importantes figuras como Harold Pinter, Francisco de Goya, Ari Folman y The Doors, Let England shake fue escrito durante un período de dos años y grabado en tan sólo cinco semanas en una iglesia de Dorset, entre abril y mayo de 2010.

Este material de PJ Harvey fue increíblemente aclamado por la crítica, convirtiéndose en el ganador del Mercury Music Prize de 2011 y Álbum del Año de los Ivor Novello Awards. Además, en Reino Unido se posicionó en el octavo lugar de las tablas y recibió un disco de oro por vender más de 100,000 piezas.

La reedición del disco ya la puedes pre-ordenar dando click aquí y a continuación te dejamos los tracklists.

Let England Shake’ reissue tracklist:

Side 1

Let England Shake

The Last Living Rose

The Glorious Land

The Words That Maketh Murder

All And Everyone

On Battleship Hill

Side 2

England

In The Dark Places

Bitter Branches

Hanging In The Wire

Written On The Forehead

The Colour Of The Earth

Let England Shake demos tracklist:

Side 1

Let England Shake – Demo

The Last Living Rose – Demo

The Glorious Land – Demo

The Words That Maketh Murder – Demo

All And Everyone – Demo

On Battleship Hill – Demo

Side 2:

England’ – Demo

In The Dark Places – Demo

Bitter Branches – Demo

Hanging In The Wire – Demo

Written On The Forehead – Demo

The Colour Of The Earth – Demo

Foto de portada tomada del Facebook de PJ Harvey.