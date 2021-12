Ojo aquí fans de Pink Floyd, que la banda les adelantó su regalo de navidad con el estreno de una docena de discos en vivo.

Sin ningún anuncio previo, el día de hoy la banda liberó en plataformas digitales 12 álbumes en vivo que documentan algunos de los shows más importantes que dieron entre 1970 y 1972, años en los que promocionaron los discos Atom heart mother, Meddle y Obscured by clouds.

La primera colección dura una hora con 34 minutos y únicamente cuenta con siete pistas, las cuales fueron extraídas de las presentaciones que Pink Floyd dio en la Universidad de Leeds el 28 de febrero de 1970 y en la Universidad de Washington el 16 de noviembre de 1971.

Entre la lista, uno de los discos que se destaca es el que grabaron en Tokio el 16 de marzo de 1972, en el que se le escucha a Pink Floyd interpretar siete canciones de The dark side of the moon, casi un año antes de su lanzamiento.

Todos los álbumes ya los puedes encontrar en plataformas de streaming. Por acá puedes checar la lista completa:

1. They Came In Peace, Leeds University 28 Feb 1970 Washington University 16 Nov 1971

2. Live At Grosser Saal, Musikhalle, Hamburg, West Germany 25 Feb 1971

3. Mauerspechte Berlin Sportpalast 5 June 1971

4. Lyon & Tokyo, Lyon 12 June 1971, Tokyo 16 March 1972

5. Palaeur Rome 20 June 1971

6. Amsterdamse Bos Free Concert 26 June 1971

7. Live In Montreux 18 & 19 Sept 1971

8. KB Hallen, Copenhagen 23 Sept 1971

9. KB Hallen, Copenhagen, Vol II, Live 23 Sept 1971

10. Over Bradford Pigs On The Groove Bradford University 10 Oct 1971

11. Embryo, San Diego, Live 17 Oct 1971

12. The Screaming Abdabs Quebec City, Live 10 Nov 1971

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.