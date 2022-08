Se ha revelado que Pete Davidson comenzó a tomar terapia por el trauma que le ocasionó el bullying de Kanye West.

La situación entre Davidson y Ye ha sido complicada e incómoda desde que el comediante de SNL comenzó a andar con Kim Kardashian, ex esposa de West. Si bien el fin de semana la pareja anunció su ruptura, a lo largo de los nueve meses que duró, Pete Davidson estuvo sometido a una serie de ataques en línea de parte del rapero, entre los que se incluyeron amenazas y un video musical en el que degollan y secuestran una figura muy parecida a él.

Fueron pocas las veces en las que el también actor se pronunció al respecto, pero al parecer el bullying de Kanye West le afectó más de lo que demostró, y no lo culpamos. De acuerdo con People, una persona cercana al comediante reveló que en abril Davidson comenzó a tomar terapia “en gran parte” por la situación con Ye: “La atención y negatividad provenientes de Kanye y sus travesuras son un desencadenante para Davidson, y ha tenido que buscar ayuda”.

Según se informó, los comentarios de Kanye West no influyeron en la separación de Kim Kardashian y Pete Davidson, por lo que él no se arrepiente de nada. “[Davidson] no se arrepiente de haber salido con Kim y quiere que quede muy claro que ella no ha sido más que un apoyo para él durante su relación”, agregó la publicación.

Ésta noticia llega luego de que el día de ayer, tras el anuncio de la ruptura de Kim y Pete, Kanye West publicara una imagen en Instagram con la que declaraba “muerto” al comediante. Además, en el mismo post se burlaba de cómo abuchearon a Kid Cudi en el Rolling Loud de Miami.

Foto de portada: SNL.

