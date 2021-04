Una nueva película biográfica sobre Joey Ramone de The Ramones está en camino y recién se confirmó que el comediante Pete Davidson será quien interprete al legendario músico.

Titulada I slept with Joey Ramone, la nueva película estará basada en el libro de memorias que el hermano de Ramone, Mickey Leigh, publicó con el mismo nombre. Y Jason Orley, quien trabajó con Davidson en Big time adolescence y Pete Davidson: Alive from New York, se encargará de dirigirla.

Según se reveló, el filme será producido por Netflix en asociación con STX y ya cuenta con la total aprobación de The Estate Of Joey Ramone. Sin embargo, la crítica ha sido quien no ha apoyado del todo el proyecto debido a que cree que una biopic de este legendario músico, merece un mejor elenco.

Hablando de I slept with Joey Ramone, Adam Fogelson de STXfilms Motion Picture Group comentó: “Cuando compartes una cama con alguien, y no sólo una cama, sino una infancia, una familia, una vida, conoces a esa persona mejor que a nadie.”

“Mickey Leigh no sólo colaboró con la banda de su hermano mayor, sino que tiene recuerdos e ideas irreemplazables sobre Joey Ramone, apoyándolo cuando nadie más lo ha hecho y lo ha presenciado superar la adversidad de la manera más dramática”, agregó.

Hasta el momento no se tiene una fecha de estreno para esta nueva biopic, pero te mantendremos actualizado.

Foto de portada tomada del Instagram de Ramones.