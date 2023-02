Persefone: pioneros metaleros en Francia

Persefone es una banda de melodeath progresivo oriunda de Andorra, un pequeño país ubicado entre Francia y España con una población de alrededor de 80 mil personas. Su guitarrista Filipe “Bobby” Baldaia reflexionó sobre lo que significa hacer metal en esas circunstancias: “Hemos sido la única banda de metal durante muchos años, yo llevo en la banda diez años pero Persefone existe desde hace más de 20, ellos han sido pioneros en el metal en Andorra. No ha sido fácil, ahora se ve como algo exótico pero antes nos cerraban muchas puertas. Lo bueno es que hoy el oyente tiene las miras muy abiertas”.

Tienen siete discos LP (long play o larga duración), algunos salieron de forma independiente, pero hoy están con Napalm Records. ¿Cómo llega una banda andorreña a un sello así? “Los sellos anteriores aunque no eran muy conocidos son los que propiciaron que estemos en este punto ahora. El sello anterior era sueco (ViciSolum Productions), muy chiquito pero nos ayudó mucho, tuvimos algunas giras y de ahí nos vio más gente, salieron más contactos y entre ellos Napalm Records. Pero fueron muchos años de batallar”. Y entonces, ¿cuál es la importancia de un sello en estos tiempos? “Yo soy coleccionista, me encantan los discos, soy de esos que se ilusionan con tener todos los vinilos de un grupo, todas las ediciones y demás, porque primero que nada soy fan de la música. Siempre voy a abogar por sacar discos, me parece algo importante”.

Persefone tiene sus fans bien identificados, y para Bobby, la clave está en la honestidad. “Yo siempre fui fan de la banda y creo que la característica siempre ha sido sacar música de buena calidad y ser muy transparentes, tanto con los medios como con los fans. Eso se nota en la música, creo. Eso y no repetirnos. La gente siempre ha recibido bien nuestros discos, siempre tienen esa expectativa de calidad”.

Una característica importante de la banda es que cuentan con muchas canciones instrumentales a lo largo de su discografía, en su caso no es la excepción a la regla sino que tienen al menos una docena de temas con esas características. ¿Por qué? “Porque entendemos un disco como un viaje en el que no nos da la sensación de que deba haber voz todo el tiempo, es un instrumento más, y así como no escuchas el teclado en todo momento, o hay partes en que escuchas una orquesta y otras no, la voz la usamos como un recurso para potenciar algunas partes. En este último disco, que ya salió en un sello grande, es el que menos voz tiene de todos e igual parece un sinsentido a nivel marketing, pero a nivel experiencia, al escucharlo, tiene mucha lógica”.

No necesariamente es un sinsentido, en todo caso es un sello particular de la banda que viene a México y tocará el 24, 25 y 26 de febrero en Guadalajara, Monterrey y CDMX, en shows producidos por Cacique Entertainment. Una banda que incluso tiene un club de fans en nuestro país del cual Bobby dice que “no sé ni como surgió pero conocimos a sus dos creadores y la pasamos muy bien con ellos. Fue un poco ir a la aventura y resultó ser un viaje fantástico”. Pero eso no es todo, van también a Sudamérica y eso es algo que nunca han vivido. ¿Su expectativa? “Espero que se parezcan mucho en cuanto a la intensidad del público a lo que vivimos en México. Además hace mucho que no somos headliners, nuestra última gira fue teloneando a Obscura así que tiene un tiempo que no tocamos un set largo como el que vamos a tocar en estas fechas. Espero sobre todo que esos países como Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Perú y Costa Rica tengan esa ilusión de ver por primera vez a un grupo, ojalá”.

Bobby comenzó como escucha de bandas punk y hardcore, entró al metal en la época del Nu Metal con Limp Bizkit, System of a Down y Linkin Park pero la banda que le cambió la perspectiva fue Opeth. En Persefone cada uno tendrá sus influencias, pero, ¿por qué cantar en inglés? Yo creo que en el caso de Persefone habrá influido el haber consumido mucha música en inglés desde adolescentes, sobre todo porque en cuanto al estilo referente para la época no había bandas que lo hicieran en castellano. Es la música que escuchábamos y cuando eres adolescente y empiezas con el rock lo que quieres es parecerte al grupo que admiras, y todos los ídolos cantaban en inglés”. Es una manera simple de ponerlo, pero muy clara.