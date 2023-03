Pedro Pascal ya no es el principal en ‘The Mandalorian’

Al parecer Disney ha decidido llevar la historia de The Mandalorian por otro rumbo, en el que Pedro Pascal ya no es el protagonista.

Esta semana en la temporada 3 de The Mandalorian, “Capítulo 21: El pirata”, los fans encontraron más acción de la esperada cuando Din Djarin regresó para rescatar a Greef Karga de Carl Weather. El rey pirata Gorian Shard no estaba contento con la forma en que Nevarro trataba a sus hombres, por lo que tomó el asunto en sus propias manos para bombardear la ciudad.

Dado que Greef Karga es un mundo independiente, Gorian Shard no se opuso a bombardear Nevarro y tomarlo para sí mismo. Karga envió un mensaje de ayuda a la Nueva República, lo que resultó en que el nuevo gobierno no enviara ayuda por el estado independiente de Nevarro y no tuviera los recursos adecuados para detener a algunos piratas.

Un piloto de New Republic, Carson Teva (Paul Sun-Hyung Lee), no estaba contento con esto, así que viajó por la galaxia una vez más para buscar a Din Djarin y su grupo de mandalorianos, gracias a que R5 era rastreable por su tiempo en la Alianza Rebelde. Ahora, el episodio termina con Din Djarin y Bo-Katan Kryze salvando el día, y todos están felices, pero The Armorer de Emily Swallow cambió la serie para siempre en los últimos minutos.

The Armorer le pidió a Bo-Katan que se quitara el casco. Después de dudar, hizo lo que el líder encubierto le pidiera que hiciera, así que rompió el credo, lo cual, esta vez, estuvo bien. The Armorer explica que Bo-Katan camina entre dos mundos. Los que siguen el camino y los que no. En el pasado, esto importaba, pero los mandalorianos estaban muy dispersos por la galaxia. Ahora, es hora de reunirse, y Bo-Katan es el indicado para hacerlo.

Según expone ITM, la verdadera pregunta que podrían hacerse los fan de la saga es ¿por qué Bo-Katan puede hacerlo y no Din Djarin? En la temporada 2, Din adquirió el Darksaber, un arma que unió clanes antes, pero esta vez, Bo-Katan sabe algo que nadie más sabe. El Mythosaur es real y vive. Si Bo-Katan domestica a uno, su derecho al trono sería indiscutible y ella sería la que uniría a todos los mandalorianos.

La serie se llama The Mandalorian por una razón, ya que se ha centrado en Din Djarin, pero parece que su historia está a punto de dar unos pasos fuera del centro de atención. Bo-Katan de Katee Sachkoff, por otro lado, es realmente el “Mandalorian” en el que se centra la serie, ya que ahora se está configurando para unir a todos los mandalorianos para que puedan retomar Mandalore.