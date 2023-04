Pedro Pascal estuvo a punto de renunciar a la actuación

Pedro Pascal es uno de los actores más populares de la actualidad, gracias a series como The Mandalorian, The last of us y Narcos. Sin embargo, antes de alcanzar la cima, pasó por una muy mala racha llena de rechazos, lo que en algún momento lo llevó a contemplar la idea de renunciar a su sueño como actor para “enderezar su camino” y conseguir “un trabajo real”.

Esto lo reveló en una reciente entrevista con Esquire, donde explicó que pasó gran parte de la década de los 90’s trabajando como mesero. Me estaban pateando el culo. Morí tantas veces”, recordó Pedro Pascal, refiriéndose a las innumerables audiciones fallidas por las que pasó. “Supongo que [esta] autodeterminación delirante, y ninguna habilidad real en nada más, fue lo que me mantuvo en marcha”, agregó.

En la misma entrevista, su amiga cercana Sarah Paulson (American horror story) explicó que ella lo apoyó mientras él luchaba por encontrar un lugar en la industria cinematográfica. “Hubo momentos en los que le daba mi viático de un proyecto en el que estaba trabajando para que pudiera tener dinero para alimentarse”, dijo la actriz.

Según comentó Pedro Pascal, tuvo que ponerle un ultimátum a su carrera: “Mi visión era que si no tenía una gran exposición a los 29 años de edad, se acabó, así que estaba constantemente reajustando lo que significaba dedicar mi vida a esta profesión y abandonando la idea de verme como pensé que sería cuando era un niño. ‘¿Tienes cuarenta y tantos años y no eres dueño de una casa? Madura’… Había tantas buenas razones para dejar ir esa ilusión”.