Pedro Pascal se convierte en Mario Bros para un nuevo sketch

Cada vez son más los videojuegos que reciben su respectiva adaptación cinematográfica. Un caso reciente es el del juego desarrollado por Naughty Dog, The last of us, producción que ha estado a cargo de HBO Max con Pedro Pascal y Bella Ramsey a bordo como Joel y Ellie.

La serie ha sido todo un éxito, en parte por el grandioso equipo que han hecho Pascal y HBO Max. Así que teniendo esto en mente, los de Saturday Night Live se plantearon la idea de que estos dos volvieran a unir fuerzas para ahora crear una adaptación live-action de Mario Bros.

El sketch toma el icónico mundo de Mario Kart bajo un escenario post-apocalíptico y arenoso donde gobierna Bowser (interpretado por Kenan Thompson) y depende de Mario (Pascal) cambiar las cosas. En el proceso, Mario debe llevar a una persona, también conocida como la Princesa Peach (Chloe Fineman) hasta Rainbow Road mientras huye de caparazones, goombas (los famosos champiñones) e incluso del propio Bowser.

Checa el clip a continuación:

HBO's adapting another iconic game pic.twitter.com/YtsIswwSBb — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) February 5, 2023