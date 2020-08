Pearl Jam se suma a los conciertos en livestream con la transmisión de dos icónicos conciertos que dieron en 2018 en Seattle como parte de su North American Tour.

Estos conciertos que fueron nombrados The Home Shows fueron totalmente sold out. Y durante ellos, los asistentes pudieron presenciar un épico setlist de alrededor de 33 canciones, entre las que se incluyeron rarezas de la banda, covers a The Beatles y The White Stripes y una aparición especial de Brandi Carlile.

Sin duda han sido dos de los conciertos más icónicos que ha hecho Pearl Jam a lo largo de su trayectoria. Y es por eso que la banda ha decidido darle la oportunidad a sus fans de todo el mundo de poderlo ver desde la comodidad de su hogar.

Acerca de esta especial transmisión, Brad Serling, el CEO y fundador de la plataforma, comentó:

Hemos trabajado con Pearl Jam por 20 años, y mientras extrañamos verlos en el escenario, el archivo de más de 400 actos que se remontan a 1993 ha ayudado a los fans a llenar el vacío. Transmitir este increíble show de 2018 desde su ciudad natal de Seattle es un rayo de sol para estos tiempos.

Así que vete preparando que el próximo 4 de septiembre a través de la plataforma musical nugs.net podrás disfrutar de la transmisión en HD de The Home Shows de Pearl Jam. Ésta será de pago-por-evento, por lo que su acceso tendrá un costo de 14.99 dólares y ya puedes pre-ordenar dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de Pearl Jam.