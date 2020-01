Apenas hace unos días Pearl Jam nos sorprendió con la noticia del lanzamiento de su nuevo álbum Gigaton. El cual según anunciaron está programado para salir el próximo 27 de marzo , y ahora como adelanto nos compartieron el tracklist de este.

Gigaton es la onceava producción por parte de Eddie Vedder y compañía, quienes no estrenaban música desde que en 2013 lanzaron el disco Lightning Bolt, que los hizo ganadores de un Grammy por Best Recording Package.

Ahora la agrupación compartió su regreso dando distintas pistas a través de su cuenta de Twitter. La principal fue un mapa con coordenadas de diferentes partes del mundo, las cuales terminaron siendo murales con el artwork de la portada de Gigaton.

Y para emocionarnos más e ir armando las piezas del rompecabezas, la banda publicó un tuit con el tracklist completo del nuevo álbum. El que pareciera ser tendrá como temática principal el cambio climático y los diversos problemas derivados de este. Comenzando por el título del disco, que es una referencia a la unidad de medida que se utiliza para documentar la fusión de los casquetes polares.

Gigaton. Out March 27th. Which track are you most excited to hear? More info and pre-order: https://t.co/uDIWRrKT1y pic.twitter.com/il6Zvb22bh — Pearl Jam (@PearlJam) January 20, 2020

Pearl Jam se encontrará haciendo una gira promocional del disco por Norteamérica entre marzo y abril, para después en junio llegar a Europa.

Recuerda que ya puedes pre-ordernar Gigaton dando click aquí y a continuación te dejamos el tracklist.

1. Who Ever Said

2. Superblood Wolfmoon

3. Dance Of The Clairvoyants

4. Quick Escape

5. Alright

6. Seven O’Clock

7. Never Destination

8. Take The Long Way

9. Buckle Up

10. Comes Then Goes

11. Retrograde

12. River Cross

Foto de portada vía Spotify.