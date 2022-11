Paul Weller, fundador de The Jam, ha lanzado fuertes comentarios en contra del líder de The Cure, Robert Smith.

A través de una nueva edición de Record Collector (vía Consequence Of Sound), la reconocida figura del punk mostró su total disgusto por The Cure y principalmente por su vocalista, Robert Smith. “Es un maldito tumor terminal. No me agrada. Le daría una bofetada o algo así”, dijo.

“No los soporto”, continuó con respecto a The Cure. “Maldito cabrón gordo, con su pintalabios y todas esas tonterías. Él también tiene mi edad, ¿no?”, agregó Paul Weller, quien es un año más grande que Robert Smith, que tiene 63 años de edad.

Recordemos que las historias de The Cure y The Jam van un poco de la mano, ya que, además de que ambos fueron descubiertos por Chris Parry, Paul Weller y compañía ayudaron indirectamente a que el grupo de Robert Smith lograra grabar su disco debut. “The Jam grababa su álbum durante el día, y por la noche solíamos colarnos para usar su equipo, conocíamos al tipo que lo cuidaba, para grabar nuestro álbum. Sólo tomábamos prestada cinta y esas cosas”, dijo Smith en una vieja entrevista.

Hasta el momento el frontman de The Cure no ha respondido a los recientes comentarios de Paul Weller.

Fotos de portada tomadas de las redes sociales de los artistas.