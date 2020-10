Paramore siempre ha mostrado un gran apoyo y amor hacia la comunidad LGBTQ+. Pero por si aún quedaban dudas de ello, Hayley Williams lo reafirmó anoche en una serie de tuits.

Todo surgió a raíz de que comenzó a circular en redes sociales una imagen de un comentario homofóbico de parte de Josh Farro, ex integrante de Paramore. En éste se le ve al músico catalogar la homosexualidad como “una perversión” y compararla con la pedofilia.

Al parecer dicho comentario causó tanto impacto que llegó hasta los ojos de Hayley Williams. Así que la cantante tomó cartas en el asunto y aunque en ningún momento menciona a Farro, hace referencia al cambio de alineación de la banda y reafirma la postura de Paramore en contra de la homofobia a través de un hilo en su cuenta personal de Twitter.

“Hay una razón por la que sólo quedan tres personas en Paramore. Sorpresa, haters, no es por mi”, escribió. “Paramore no aprueba las creencias dogmáticas religiosa o políticamente que hacen que nuestros amigos, fans y familiares LGBTQ+ se sientan abandonados y sin esperanza.”

“Si eso no va contigo, bueno, siéntete libre de ir a donde todos los miembros anteriores de Paramore han ido, que es literalmente cualquier otro lugar menos Paramore”, continuó diciendo Hayley Williams.

Los tuits los concluyó con un mensaje para la comunidad LGBTQ+, dirigiéndose principalmente a Brian J O’Connor, su amigo y colega de Good Dye Young: “Para la familia LGBTQ+ de Paramore (y @ColormeBrian te estoy hablando directamente a ti) estás lleno de amor y eres amado.”

Josh Farro fue uno de los miembros fundadores de Paramore. Sin embargo, en 2010, tanto él como su hermano Zac Farro abandonaron la banda. Aunque años más tarde Zac se incorporaría de nuevo.

Te dejamos a continuación los tuits de Hayley Williams:

there’s a reason there are only 3 people left in @paramore. surprise, haters, it ain’t cause of me.

paramore do not condone religiously/politically dogmatic beliefs which leave our LGBTQ+ friends, fans, & family feeling abandoned and hopeless.

— hayley from Paramore 🌺 (@yelyahwilliams) October 28, 2020