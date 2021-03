Después del exitoso lanzamiento de su nuevo disco, Pale Waves está de vuelta para presentarnos el video oficial de su sencillo titulado “You Don’t Own Me”.

El nuevo audiovisual fue co-dirigido por Kelsi Luck y la vocalista de la banda Heather Baron-Gracie. En este se le ve a Pale Waves con looks muy punks tocando el track en una habitación totalmente graffiteada.

“You Don’t Own Me” de hecho fue lanzada como single en enero, previo al estreno del disco, y en aquel momento Heather la describió como una canción para mujeres. “Yo… quería decirle un ‘jódete’ a todos los que juegan con estas delirantes reglas falsas a las que las mujeres y el género deben de encajar”, comentó.

Este es uno de los cinco vídeos que Pale Waves ha compartido en promoción de su segundo álbum de estudio Who Am I? Los otros sencillos fueron “Change”, “She’s My Religion”, “Easy” y “Fall To Pieces”.

Who Am I? fue lanzado el pasado 12 de febrero marcando el regreso de la banda luego de tres años. Casi todas las letras de las canciones están basadas en las experiencias propias de Heather y sentimientos llenos de oscuridad.

El nuevo álbum de Pale Waves ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y te dejamos a continuación el video oficial de “You Don’t Own Me”:

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.