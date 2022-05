Un grupo de importantes músicos, incluyendo a Damon Albarn, Beck y Karen O, se reunió para crear todo un álbum dedicado a los pájaros.

El día de hoy el productor y supervisor musical ganador del Grammy, Randall Poster, ha presentado el primer volumen de su nuevo proyecto musical For the birds: The birdsong project, el cual tiene como objetivo dar visibilidad a la peligrosa situación que actualmente atraviesan las aves y la importancia que tienen ellas en nuestro planeta tierra.

Según se reveló, serán cinco los volúmenes que se lanzarán, contando con un total de 242 grabaciones hechas por diferentes músicos; todas inspiradas en los dulces sonidos del canto de los pájaros. Para la primera entrega se ha contado con la participación de Mark Ronson, Beach House, Kurt Vile, Nick Cave, Danielle Haim, Animal Collective, Flaming Lips, Jeff Tweedy, Elvis Costello.

Respecto a esto, en un comunicado Costello comentó: “Esto debería de ser muy obvio; sin pájaros estaríamos hasta las rodillas de gusanos, plagados de insectos, los árboles privados de canciones. Lo mínimo que podemos hacer es alzar la voz en alabanza o lamento”.

Además, For the birds: The birdsong project también incluirá piezas recitadas por Florence Welch, Tilda Swinton, Greta Gerwig, Matthew McConaughey, Robert Pattinson, Jeff Goldblum y otros. Cabe destacar que todas las ganancias obtenidas se destinarán al National Audubon Society, For the Birds.

El volumen uno ya se encuentra disponible en plataformas digitales, mientras que los restantes se espera lleguen en los próximos meses.

Foto de portada tomada del Facebook de los artistas.

