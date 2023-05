PabloPablo: “yo te quiero… pero en otra vida”, así las cosas

No es fácil lidiar con una figura sumamente famosa a la hora de emprender un camino propio; por fortuna, PabloPablo tiene una postura clara: “No pretendo huir de mi padre, solo hacer una cosa nueva“- su progenitor es el uruguayo Jorge Drexler- y es así que se ha ido labrando un nombre a través de revolver a la canción con un poco de trap, algo de Autotune y muchas otras referencias.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ahora ha publicado un nuevo sencillo que lleva por nombre “Otra vida”, una canción dedicada al desamor y que de primera escucha se acerca mucho a la estética de Sen Senra, sobre todo por todas esas confesiones que se van en cascada.

“Yo te quiero… pero en otra vida” es lo que se le escucha a PabloPablo en un coro atascado de Autotune y que se acompaña por unas buenas guitarras acústicas antes de hundirse en pasajes más reposados y casi a capella.

PabloPablo busca establecer un diálogo con su generación –él anda en los veintipocos- y apenas debutó en el año pasado con un álbum homónimo; de trata de un artista que no le tiene miedo a las canciones tristes y lentas a la hora de esbozar la paleta sentimental de sus canciones.

“Tengo miedo de las cosas que harías por mí/ Cuánto más me quieres más me alejo de ti” es como abre “Otra vida” y nadie puede culparlo de no decir las cosas como son… cada generación tiene sus voceros y PabloPablo sabe cómo hablarles a los centennials.

