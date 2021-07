El disco más caro y exclusivo del mundo, Once upon a time in shaolin, ha cambiado de dueño. Pues, recientemente, el gobierno de los Estados Unidos ha vendido la joya más codiciada de los Wu-Tang-Clan.

El que es considerado hasta este momento como el santo grial del hip-hop y que ha sido escuchado por un puñado de personas en todo el planeta ya no le pertenece al millonario Martin Shkreli, a quien recordamos con el título de “el hombre más odiado de américa”.

Por si ya no te acuerdas, Martin adquirió este disco en 2015 durante una subasta, en ese momento el líder farmacéutico se hizo de la única copia existente de este material por la cantidad de 2 millones de dólares, un monto ridículamente alto pero que de acuerdo a quien lo ha escuchado, vale eso y hasta más.

Sin embargo, Shkreli fue arrestado y acusado de fraude, por lo que todas sus pertenencias fueron confiscadas, incluyendo Once upon a time in shaolin. En 2017 se le dictaron 7 años de cárcel a este estafador, pero eso no solucionó las cosas, pues Martin debía una cantidad millonaria por sus actos delictivos.

Así, pensando en que cosa podría valer millones de dólares para pagar dicha cantidad, el gobierno Estadounidense le echó un ojo a la más grande creación de los Wu-Tang-Clan y lograron venderlo, por una cantidad no revelada, a un comprador anónimo; pero dicho precio por el que fue adquirido terminó siendo suficiente para cubrir la deuda del ex empresario.

Ahora nos queda la duda, ¿quién tendrá en sus manos la única copia existente de este álbum?

Crédito foto de portada: Instagram Wu-Tang-Clang