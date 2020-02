Que los Gallagher dejen de jugar con el corazón de los fans de Oasis con esperanzas de una reunión es como esperar a quenuestrodinero

Y es que la última que nos hicieron fue que, a decir de Liam, Oasis tenía una gira de reunión en puerta, misma que Noel rechazó. Según el músico, la cifra ofrecida fueron 100 millones de libras, mismas que al parecer no fueron suficientes para su hermano.

100 millones de libras no son suficientes para un alma codiciosa.

Si bien sabemos que Noel ha estado siempre renuente a una reunión, él le contestó a su hermano por la misma vía que no estaba enterado de la oferta, pero que lo que sí sabía es que “alguien” estaba promocionando un nuevo sencillo.

Si bien, Liam es el que más información dio al respecto, destaca que dijo estarlo haciendo por dinero, y que Noel lo haría por nada. Anteriormente él publicó que estaba tentado a dejar su carrera solista pues había tenido una llamada con su hermano donde le rogaba que volvieran a reunir a la banda, a lo que Noel no hizo ningún comentario posterior, podemos intuir que el más animado a este suceso sería Liam.

A pesar de que no tenemos manera de confirmar que esta oferta se hizo y que estuvimos a “tan sólo” algunos millones de libras esterlinas para tener de vuelta en los escenarios a la agrupación, sabemos que a ninguno de los hermanos les debe estar yendo mal y, de hecho, continúan trabajando bastante.

Liam se encuentra en la promoción de su último material Why Me? Why Not (2019), del cuál lanzó el video Once este fin de semana, y de Acoustic Sessions, un álbum en vivo que lanzó la semana pasada.

Por su parte, Noel edito la canción Blue Moon Rising con video oficial, misma que vendrá en su próximo EP que se estrenará el 6 de marzo.

Realmente cada uno ha sabido encontrar su camino después de Oasis, es por eso que sabemos que una reunión de la agrupación haría más felices a los fans que a la propia banda.