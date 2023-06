Noel Gallagher revela cómo se dio la colaboración con Robert Smith

En marzo de este año, Robert Smith creó un remix de “Pretty boy”, canción que Noel Gallagher lanzó dentro de su más reciente disco con The High Flying Birds, Council skies. Así que en una reciente entrevista con NME, el ex integrante de Oasis platicó cómo fue que se dio esta colaboración con Smith y el gran fan que es de The Cure.

“Como la canción [‘Pretty boy’] suena como The Cure, pensé ‘¿Robert Smith hará remixes?’ Me encontré con su correo electrónico, y en la primera línea escribí: ‘Hola, Robert, soy Noel Gallagher’. En ese momento pensé que él diría ‘a la mierda con ese idiota’. Pero me respondió con un ‘envíame la pista’. Lo hice. Y si pensaba que sonaba como The Cure cuando se la mandé, ¡ciertamente sonaba así cuando regresó!”, explicó el músico.

“No fue hasta que se lo puse a algunas personas que alguien dijo ‘es uno de Oasis, uno de The Smiths y uno de The Cure en la misma pista’ y yo dije ‘¡eso está muy alejado! ¡qué idea tan loca!’. Nunca lo había conocido, pero he sido un gran admirador de sus canciones desde ‘Boys don’t cry’”, continuó.

Según comentó Noel Gallagher, fue hasta después del remix que pudo conocer en persona a Robert Smith: “Cuando finalmente lo conocí, le dije que recuerdo haber comprado su álbum de singles Standing on the beach, staring at the sea en HMV en Manchester. Cuando la gente se enteró, me preguntaban si me gustaba The Cure. Y para mí era como ‘sí, ¡que te guste The Cure no significa que tengas que usar lápiz labial!’ ¿Sabes a lo que me refiero? Pero posteriormente lo conocí y es un hombre muy divertido. En realidad, también es muy divertido en el correo electrónico”.

“Envía todos sus correos electrónicos en mayúsculas y cuando recibí el primero, dije ‘oh, wow’. No tenía mis anteojos en ese momento, siento romperles el corazón, chicas, pero uso anteojos, y pensé que me estaba diciendo que me fuera a la mierda. Sólo podía ver mayúsculas gritando y yo estaba como, ‘oh, no me di cuenta de que estaba tan vehementemente en contra de la idea'”, concluyó.

Recuerda que tanto The Cure como Noel Gallagher and The Flying Birds formarán parte de la próxima edición del Corona Capital.