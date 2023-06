Noel Gallagher covereó “Love will tear us apart” de Joy Division

Este jueves por la mañana, Noel Gallagher y su banda High Flying Birds visitaron The Vernon Kay show para promocionar su más reciente álbum de estudio, Council skies. Aunque la cereza del pastel fue un cover que interpretó con el apoyo de la BBC Concert Orchestra de “Love will tear us apart” de Joy Division.

El guitarrista bromeó con que “no se puede salir de la BBC sin hacer un cover” y reveló que durante años ensayó esta canción en el estudio de su casa, pero pensó que “sería complicado” tocarla en vivo frente a una multitud, principalmente por la presión de que desata el que se trate de un clásico que también proviene de Manchester.

“¿Sabes qué? Creo que podría lograr esto”, dijo Noel Gallagher antes de presentar la canción como “Love will tear us apart de The Divs”. Además, durante este show también interpretó canciones de su repertorio, incluyendo “AKA… What a life!”, y platicó con Kay sobre el 30 aniversario del Definitely maybe de Oasis.

“Es un verdadero privilegio cuando llegan estos aniversarios y los niños todavía están interesados. Sabes, no fue pensado, éramos el verdadero negocio, sólo éramos un grupo de muchachos que crearon este ruido y las canciones son geniales y todavía siguen presentes”, agregó.