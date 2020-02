El dúo originario de Los Ángeles, No Age, está de vuelta. Randy Randall y Dean Allen Spunt anunciaron hoy por la mañana que este año estarán estrenando un nuevo disco, que llevará por título Goons Be Gone. Y como adelanto, ya nos compartieron el primer sencillo, Turned To String.

Esta es la primera canción que escuchamos por parte de los californianos, desde que en 2018 lanzaron su disco Snares Like a Haircut. Presentando un explosivo sonido lleno de guitarras, Turned To String, es un tema que nos recuerda por qué No Age se ha posicionado como una de las agrupaciones favoritas del género noise-rock.

Goons Be Gone será su quinto material discográfico y según anunciaron, será un álbum “más reflexivo y una versión coherente (y aún sucia) de lo que No Age ha estado construyendo con todos esos EP”. Este, de igual forma que Snares Like a Haircut (2018), será estrenado a través del sello Drag City el próximo 5 de junio. Y ya lo puedes pre-ordenar a través de su sitio oficial.

De igual forma, la banda anunció que estarán festejando el lanzamiento del su nuevo álbum con un show el 6 de junio en el Zebulon de Los Ángeles, California. Los boletos saldrán a la venta el próximo viernes 28 de febrero. Y tanto la información del evento, como la compra de tickets, lo puedes checar dando click aquí.

Te dejamos a continuación el primer adelanto, Turned To String:

Tracklist Goons Be Gone:

01 Sandalwood

02 Feeler

03 Smoothie

04 Working Stiff Takes A Break

05 War Dance

06 Toes In The Water

07 Turned To String

08 A Sigh Clicks

09 Puzzled

10 Head Sport Full Face

11 Agitating Moss

Foto de portada vía Facebook No Age.