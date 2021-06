Los miembros sobrevivientes de la legendaria agrupación de grunge Nirvana se han reunido y han grabado nueva música, aunque no se sabe si algún día ésta saldrá a la luz.

Durante una nueva entrevista con Howard Stern, Dave Grohl reveló que últimamente se ha reunido con su ex compañero de banda Krist Novoselic y con ex el guitarrista de gira de Nirvana, Pat Smear, y que el resultado ha sido bastante fructífero, musicalmente hablando.

“Krist Novoselic es un piloto… vuela en su propio avión… vive en el noroeste del Pacífico y cuando viene a Los Ángeles, ya sabes, siempre nos encanta vernos e ir a cenar”, le dijo Grohl a Stern.

“La última vez que estuvo aquí, preparé la cena y pasamos el rato. Pat siempre está cerca y a los tres, ya sabes, simplemente nos gusta estar juntos. Nos gusta vernos y si hay instrumentos alrededor o un estudio disponible, simplemente nos juntamos y hacemos una especie de improvisación”, continuó.

Y agregó: “No nos gusta repasar una gran y vieja lista de canciones de Nirvana, pero nos gusta pasar el tiempo y, a veces, mientras lo hacemos, las canciones surgen. Y sabes que si estamos en un estudio, las grabaremos. Así que grabamos algunas cosas que son realmente geniales. Pero nunca hemos hecho nada con eso… es más como amigos, improvisando, realmente no parece una especie de reunión oficial.”

Tras esto, Dave Grohl continuó explicando que todo es más instrumental debido a que no cuentan con un vocalista designado. “Yo sólo toco la batería. No tenemos un cantante. Así que es como si grabáramos estos instrumentales y simplemente pasáramos el rato. Es muy casual. No hay presión de hacer algo que el mundo tenga que escuchar. Es más sólo por diversión y es mucho mejor”, concluyó.

Desde el terrible deceso de Kurt Cobain en 1994, Dave Grohl y compañía se han reunido arriba del escenario en varias ocasiones. La última fue en 2018 durante el California Jam Festival.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.