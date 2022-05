Nick Cave ha anunciado la muerte de su hijo Jethro Lazenby. Tenía 31 años de edad.

Según informaron varios medios, este lunes por la mañana, el músico compartió un comunicado en el que escribió lo siguiente: “Con mucha tristeza, puedo confirmar que mi hijo Jethro falleció. Les agradeceríamos respetar la privacidad de la familia en este momento”.

Nacido en 1991, Jethro Lazenby fue hijo de Nick Cave con Beau Lazenby. El chico no conoció a su padre hasta los ocho años de edad y prácticamente toda su vida vivió con su madre en Australia. De adulto se dedicó al modelaje, la fotografía y la actuación, con papeles en proyectos como Corroboree y My little princess.

Vía YouTube

La causa de muerte de Lazenby aún no ha sido revelada. Pero la noticia llega días después de que el joven saliera de la cárcel por agredir a su mamá en Australia. De acuerdo con los reportes, durante el juicio representantes de Jethro argumentaron que recientemente había sido diagnosticado con esquizofrenia y al final, su sentencia fue someterse a un tratamiento por abuso de sustancias y a evitar el contacto con Beau durante los próximos dos años.

Además, en 2018 el joven fue encarcelado en varias ocasiones por atacar a su novia.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.

