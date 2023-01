Nick Cave ya trabaja en un nuevo disco de The Bad Seeds

El músico inició el año con toda la actitud y en una nueva entrada de su newsletter The Red Hand Files dijo que ya comenzó a trabajar en el próximo material discográfico de su proyecto musical Nick Cave & The Bad Seeds. Si bien Cave ha andado bastante activo en los últimos años, con The Bad Seeds no publica un disco con música original desde 2019 que liberó Ghosteen.

“Esta es una buena noticia y una mala noticia. Buena porque ¿quién no quiere un nuevo disco de Bad Seeds? Mala porque tengo que escribir la maldita cosa. Comencé el proceso a las 9 a.m. del 1 de enero. Ahora es el 6 de enero, ha pasado casi una semana y he escrito algunas cosas, pero no son muy buenas, o tal vez lo son, es difícil saberlo. Se ha instalado una especie de estancamiento, eterno y predecible”, escribió el cantautor.

Hasta el momento no se tienen más detalles sobre este álbum, pero esperemos que pronto Nick nos dé un par de actualizaciones más. Por lo mientras, puedes echarle un vistazo al álbum de rarezas y B-sides que Nick Cave & The Bad Seeds lanzaron en 2021.