Hace apenas unas semanas se confirmó que una secuela de Las Aventuras de Sharkboy y Lavagirl ya estaba en proceso. Y dándole seguimiento, hoy Netflix reveló ya la fecha de estreno y las primeras imágenes.

A través de sus redes sociales, Netflix anunció que la nueva película que llevará por título We Can Be Heroes llegará a la plataforma el 1 de enero de 2021. En ella se mostrará ahora una nueva aventura de ambos personajes ya como adultos y además padres de familia.

“¿Quieres sentirte viejo? Sharkboy y Lavagirl son padres ahora”, escribieron. Además de que revelaron que Taylor Dooley, quien en 2005 dio vida a Lavagirl, formará parte del elenco. Mientras que Vivien Lyra Blair, conocida por su papel como Niña en Bird Box, será quien realice el papel de la hija de los superhéroes.

Hasta el momento estos son los únicos detalles que se han revelado. Aún sigue sin darse a conocer si Taylor Lautner formará parte del proyecto reencarnando una vez más a Sharkboy.

Te dejamos a continuación las primeras imágenes de Taylor Dooley como Lavagirl. E igual recuerda que la película original se encuentra disponible en Netflix por si quieres irte alistando.

Wanna feel old? Sharkboy and Lavagirl are parents now (and their daughter is played by Vivien Lyra Blair aka Girl from BIRD BOX)

WE CAN BE HEROES releases globally on Netflix on New Year's Day pic.twitter.com/W9RtNibQij

— NetflixFilm (@NetflixFilm) November 18, 2020