Después de tres temporadas, la serie The Chilling Adventures Of Sabrina ha sido cancelada por Netflix. El anuncio lo hizo ayer la plataforma en streaming a través de sus redes sociales.

Pero no todo son malas noticias… ya que la serie protagonizada por la actriz Kiernan Shipka no se irá sin antes tener una cuarta y última temporada, la cual se espera que llegue a finales de este año.

Y acerca de esta inesperada decisión de cancelarla, el productor y jefe creativo de Archie Comics, Roberto Aguirre-Sacasa comentó:

Esta producción llegó en 2018 como un increíble y gótico spin-off de la famosa serie noventera de televisión, Sabrina La Bruja Adolescente. La cual inicialmente estuvo basada en el cómic nombrado de la misma forma.

It all comes down to one last Chilling Adventure. Our final chapter is coming later this year. Coven forever. 🖤 pic.twitter.com/T0jkwAc1wJ

— Chilling Adventures of Sabrina (@sabrinanetflix) July 9, 2020