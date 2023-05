Natalie Portman se avergüenza de su papel en ‘Leon: The professional’

La reconocida actriz debutó en 1994 con Leon: The professional, donde interpretó a una solitaria niña de 12 años de edad que se hace amiga de su vecino que es un asesino a sueldo. Si bien este filme le abrió las puertas en Hollywood y hasta la fecha sigue siendo un clásico para algunos cinéfilos, para Natalie Portman no es un proyecto que le enorgullezca mucho.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Natalie Portman comentó: “Es una película que todavía me encanta, y que hace que la gente se acerque a mí más que con cualquier otra cosa que haya hecho. Me dio mi carrera, pero cuando la veo ahora, definitivamente noto que tiene algunas cosas cringey (vergonzosas), por decir lo menos. Entonces, sí, es complicado para mí”.

Además, en los últimos años Leon: The professional fue altamente criticada por supuestamente tener un trasfondo sexual. A esto se le sumó que en 2018, el director de la película, Luc Besson, fue acusado de violar a la actriz Sand Van Roy y de tener “comportamiento sexual inapropiado” con otras mujeres.

“Es devastador”, contestó Natalie Portman cuando en la charla se le preguntó sobre las acusaciones contra Besson. “Realmente no lo sabía. Yo era una niña trabajando. Era una niña. Pero no quiero decir nada que invalide la experiencia de nadie”, agregó.