Juana Azurduy (1780—1862) fue una mujer nacida en Bolivia que formó parte de la lucha independentista en el sur del continente americano y que llegó a Mariscal en los ejércitos argentinos y bolivianos, por lo que su figura y legado son honrados en ambos países, pero ahora también desde la música hecha por Nación Ekeko, que ha convocado a un destacado grupo de artistas para sumar sus voces al homenaje.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Julieta Venegas, Hilda Lizarazu y Miss Bolivia provienen desde el entorno musical, mientras que Estela de Carlotto, procede del movimiento de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo; juntas aparecen en el video de la canción ¨Juana Azurduy “, que es la versión que preparó Diego Pérez, el hombre tras el proyecto Nación Ekeko, y que integra música y danza en su puesta en escena.

Diego ha buscado generar un puente sonoro y conceptual entre la lucha feminista actual y la de las mujeres que históricamente vienen abriendo camino y es por ello que ha reunido a tres espléndidas artistas con una luchadora social de tantísimos años.

Como parte de lo que busca Nación Ekeko, el músico (quien se acompaña en vivo de un controlador inalámbrico diseñado por él mismo y llamado Sonolumas) ha contado: “Me crié en el Chaco en un entorno familiar donde mis padres se dedicaban 100% a la lucha social y, puntualmente, mi madre a la lucha por los derechos de la mujer, por esto me sucede que el fenómeno actual del movimiento Feminista en Argentina, que se expande al mundo, es algo que me emociona y me da esperanzas desde hace varios años, y a la vez me insta a deconstruirme como hombre en un mundo patriarcal y cada vez más a confrontar con las estructuras propias y de mis pares”.

Es por todo ello que ahora Nación Ekeko presenta el video de “Juana Azurduy” y enfatiza la intención del músico de que: “para comprender a una lucha colectiva se llega por un movimiento histórico que se va gestando en pequeñas pero fundamentales acciones”.

