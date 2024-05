Nació muerto y se elevó por Carlos Edelmiro

Nació muerto y se elevó

Los espíritus malos que moran en la región del aire

vacilan cuando oyen tocar las campanas.

J. G. Frazer

Imagenes: Pats Saucedo

Nació muerta

comprimió el aire

la potencia de un sonido indescifrable

Desde tiempos inmemoriales se asocia el mundo espiritual con las resonancias metálicas. Se dice que en la Edad Media los vigilantes nocturnos cargaban campanas como armas espirituales para ahuyentar a las almas oscuras que moran en el aire. En aquella época también se encaminaba a los difuntos a la otra vida con sonidos de campanas, vasijas o cualquier objeto metálico. Por esto, las campanas siguen repicando en las iglesias; son una forma de advertirle a los espíritus malignos que no son bienvenidos.

Los sonidos metálicos no han sido los únicos asociados a la frontera entre el mundo de los vivos y los muertos. El infrasonido (que está debajo del umbral de audición humana) también ha sido campo de estudio en el que se relacionan sonidos y espíritus, o digamos… fantasmas. Durante los años 80, el profesor Vic Tandy desenmascaró una entidad fantasmagórica en su laboratorio, que tenía aterrados a sus colaboradores, tras entender que sus visiones eran causadas por la reciente instalación de un sistema de climatización que emitía un infrasonido, especificamente 19 Hz, una frecuencia imperceptible para el oído humano, pero que, a altos niveles de presión sonora, puede causar apariciones en la vista periférica, la sensación de estar siendo observado y presión en el pecho.

Hildegard Von Bingen dice que los sonidos son el contorno del cielo.

¿Podrían ser los sonidos infrasónicos y metálicos el contornoentre nuestra realidad y la de los espíritus?

En el último capítulo de El folklore en el antiguo testamento se hace un extenso recuento de cómo las campanas eran utilizadas para ahuyentar a los malos espíritus y darles un camino apacible a las personas que estaban a punto de morir: «Stubbes relata el final terrible de un individuo muy dado a jurar y a soltar palabrotas del condado de Lincoln: “Por último, viendo la gente que se acercaba el fin, hicieron que sonara la campana, y el enfermo, al oírla que tocaba por él, se enderezó y se sentó vehementemente en el lecho, mientras decía: ‘¡Sangre de Cristo! ¡No me conseguirá agarrar todavía!’, con lo cual comenzó a brotarle sangre por los dedos de los pies, por los dedos de las manos, por las muñecas de los brazos, por la nariz y la boca, por las articulaciones de sus miembros, sin cesar hasta que ya no le quedó en el interior del cuerpo una sola gota. Y de esa manera acabó la vida mortal de aquel violento blasfemo”».

Durante la Edad Media no sólo los vigilantes nocturnos llevaban campanas como armas espirituales. Se creía que en algunas fechas los espectros que rondan en el aire y aquellos que se entregan a la brujería salían a deambular, por lo que se repicaban las campanas de las iglesias durante toda la noche. Pareciera que estas herramientas acústicas para prevenir el mal devinieron en armas para los vivos más que para los muertos, como las sirenas de policía o el LRAD, ¿o será que la campana de la basura es la que hoy nos cuida de los malos espíritus?

El sonido nos pone en contacto con lo fantasmal.

D. Toop

°

«Aarón (es decir, el sacerdote) llevará una campanilla de oro al oficiar, para que se oiga el tintineo cuando entre él en el santuario ante Yahvé y cuando salga, para que no muera» (Exódo 39:1-31)

°

Nació muerto y se elevó

El mensaje sonoro nació, pero se escuchó su sombra

°

(Me repito)

En el mundo aural existe un kōan que dice: «Si un árbol cae y no hay nadie que lo escuche, ¿ese árbol suena?».

Existen diferentes interpretaciones para ese kōan. Para fines de este texto, me gustaría reponderlo de la siguiente manera: existe objeto, mas no evento.

(Fin de la repetición)

Partiendo de esa interacción: fuente sonora + receptor = sonido. Pienso no sólo en los sonidos que no se pueden escuchar porque no está alguien presente, sino también en aquellos sonidos que estando un escucha presente, se comprenden mal, difuminados o brumosos.

°

Mensajes sonoros ocultos, inaccesibles…

Siluetas amplificadas por moléculas

°

Jitanjáfora

mensajes vacíos

sonidos

que esquivan la percepción

°

Un mensaje sonoro es emitido, viaja en el aire (muere) y es percibido a medias, o de modo diferente, por un escucha (reencarna).

°

Un sonido reencarna en la percepción de quien escucha. Una reencarnación que se vuelve traducción, espejismo. Pero también existen sonidos que parecieran aniquilar el mensaje en pos de la pura potencia sónica, como si de alguna manera nacieran muertos.

Escucho el grito incomprensible de un vendedor que se pone en el semáforo, en la esquina opuesta a la de mi depa. Lo busco y noto que, incluso a pocos metros de él, no se entiende lo que dice. Después de unos minutos de prestar oreja, por fin comprendo «agua de litro a 10». Un pregonar que se sustenta no por el mensaje que lleva, sino por el poder mismo del sonido. A fin de cuentas, muy probablemente lo que quiere el vendedor es que los automovilistas volteen a verlo para mostrarles el agua más que para ser comprendido. Podría apostar que la mayoría de las personas le preguntan cuánto cuesta el agua.

Imagenes: Pats Saucedo

Imagenes: Pats Saucedo

La Piscina, Calumbos de Sonido Textual