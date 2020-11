Las redes sociales ahora sí enloquecieron gracias a un post que hizo Gerard Way, creando especulaciones entre los fans de que pronto podría haber nueva música de My Chemical Romance.

Como sabemos, en diciembre de 2019 MCR anunció su tan esperado regreso. Todo iba viento en popa, se había anunciado un extenso tour de la banda y grandes planes por venir, sin embargo todo se vio afectado por la pandemia, dejándonos (por el momento) con ganas de ver a Way y compañía sobre el escenario una vez más.

Pero, parece ser que no todo está perdido. Ya que recientemente Gerard Way publicó una imagen en su cuenta personal de Instagram y aunque no escribió nada en la descripción, los fans comenzaron a especular que podría tratarse por fin de nueva música de My Chemical Romance.

La imagen que viene muy editada y muestra una estatua envuelta en la oscuridad en medio de efectos de iluminación desató el rumor de que podría significar el artwork de un nuevo lanzamiento de la banda. “Esto tiene que significar algo relacionado con MCR”, escribió un fan.

Y aunque muchos creen que de verdad MCR está por lanzar nueva música, otro fan publicó una teoría del por qué la banda no estrenará nada durante la pandemia: “Aunque espero que sea nueva música de MCR, no creo que sea probable con la pandemia.”

“Quizás si todos ellos vivieran en el mismo lado del país, pero Frank [Iero] todavía está en Nueva Jersey. Realmente espero que Frank no haya estado viajando durante la pandemia, considerando sus problemas de salud”, agregó.

Entre que son rumores o no, algo raro está pasando con My Chemical Romance o tan sólo con el mismo Gerard Way. Pero por ahora sólo nos queda esperar y estar muy al pendiente de nuevas actualizaciones.

Créditos foto de portada: Pooneh Ghana.