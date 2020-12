Muzz ha anunciado los detalles de su nuevo EP “Covers“, donde veremos al supergrupo dando su propio giro a los clásicos de Arthur Russell, Bob Dylan, Tracy Chapman y Mazzy Star.

La noticia llega después de que el trío, formado por Paul Banks de Interpol; el productor Josh Kaufman y Matt Barrick de The Walkmen, lanzaran su álbum debut homónimo el 5 de junio.

El nuevo EP está pensado para ser lanzado el 9 de diciembre; verá a la banda dando su propio giro al favorito de Arthur Russell “Nobody Wants A Lonely Heart”, así como a “Girl From The North Country” de Bob Dylan y “Fade Into You” de Mazzy Star.

Mientras tanto, se dice que “For You” de Tracy Chapman está “puntuado por vibrantes guitarras, pads cinematográficos y la conmovedora entrega de Banks“, según un comunicado oficial.

Paul Banks tendrá un livestream con Muzz

También, Muzz anuncio recientemente Muzz – Live in Kingston, NY, la primera presentación en vivo exclusiva mundial de la banda. El evento por streaming se llevará a cabo este viernes (4 de diciembre) a las 9 p.m. GMT, comenzando con una sesión de preguntas y respuestas en vivo con los tres miembros, puedes comprar tus boletos aquí.

