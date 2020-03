Los fines de semana son una oportunidad para renovar nuestra energía y para escuchar la música nueva que se estrena cada viernes.

Hoy les traemos la reinvención en forma de música y es que los álbumes que recomendamos esta vez no se van a caracterizar por ser el álbum que la industria de la música estaba esperando. Son producciones honestas y creadas por humanos, artistas, creativos, que buscan entender un poco más lo que sucede a su alrededor. Son propuestas de músicos experimentados y que también nos comparten los nuevos caminos sonoros que están explorando.

Stephen Malkmus – Traditional Techniques

Malkmus estrena hoy su tercer álbum como solista. El también cantante de Pavement edita un álbum al que le queda bien la etiqueta del folk pero que también juega con detalles electrónicos que ambientan cada tema en un origen orgánico y hasta mágico. La edición de este material sorprende porque este año Pavement regresa a los escenarios, por lo que podemos intuir que Traditional Techniques es el resultado de un periodo de inquietud creativa del músico.

Escucha el álbum completo.

Anna Calvi – Hunted

Hunted es una reedición de su álbum Hunter, ahora con interesantes colaboraciones. La diferencia sustancial entre este nuevo y el álbum pasado es que sólo retoma siete canciones reinterpretadas de una manera más experimental, con sonidos más bajos y atmósferas más oscuras que las originales. En cuatro de estas canciones participan Julia Holter, Charlotte Gainsbourg, Courtney Barnes y IDLES. Hunted es algo así como Anna Calvi covereándose a sí misma con finos resultados.

Escucha el álbum completo.

Moby – All Visible Objects

Aunque las noticias más recientes de Moby han sido acerca de su activismo, hoy publica el 19 álbum de su carrera – ¡19 como nuestro cumpleaños número 19 con Perry Farrell! Perdón, estamos emocionados… -. De All Visible Objects sólo conocíamos Power Is Taken, un tema que ya nos avisaba los tintes políticos y éticos que dirigirían el álbum, además las ganancias del álbum estarían destinadas al 100% para diversas organizaciones benéficas.

Escucha el álbum completo.

Phantogram – Ceremony

A decir de la banda, Ceremony está inspirado en el autocuidado, en lo común que se vuelve llevar un estilo de vida ajetreado y querer abandonar eso. Sarah Barthel compartió en la página de Facebook de la banda un mensaje más extenso sobre las ideas y situaciones que los llevaron a editar este material. Musicalmente, Phantogram continúa con ese synth rock poderoso que los caracteriza.

U.S. Girls – Heavy Light

Meg Remy, la músico al frente de U.S. Girls publica el séptimo álbum de estudio del proyecto, en este explota esos géneros que también la hacen poner a prueba su voz: funk, dance, soul y R&B, por mencionar algunos. Remy puso mucho detalle y dedicación en la producción de este material, es poco decir que fue grabado en vivo con 20 músicos enfocados en cada una de las 13 canciones.

Escucha el álbum completo.

