Se ha anunciado que el próximo mes de septiembre se lanzará una nueva novela gráfica de la legendaria banda de heavy metal, Motörhead.

Titulada Motörhead: The rise of the loudest band in the world, la nueva obra abarcará los 40 salvajes y exitosos años de carrera musical de la agrupación liderada por Lemmy Kilmister, quien falleció en 2015.

De acuerdo con NME, la novela gráfica seguirá el camino de Kilmister desde sus primeros días como miembro de la banda Hawkwind, hasta sesiones de grabación de las cuales surgieron algunos de los discos más emblemáticos de Motörhead como Overkill, Bomber y Ace of espadas.

El libro será ilustrado por el estudio de animación Fantoons y escrito por David Calcano y Mark Irwin. Según se anunció, Motörhead: The rise of the loudest band in the world será publicada el próximo 7 de septiembre a través de Simon & Schuster.

La agrupación debutó en 1975 y llegó a publicar un total de 22 materiales discográficos, hasta que en 2015 decidieron separarse tras la muerte de su líder Lemmy Kilmister. Actualmente son una de las bandas más influyentes para el hard rock moderno.

Incluso, el mismo Ozzy Osbourne recientemente reveló que Kilmister es uno de sus “dioses del rock”.

Pre-ordena el libro dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.