Ahora sí, aquí está el veredicto final. Morrissey compartió un ranking con los discos que ha hecho a lo largo de su carrera musical, incluyendo los de The Smiths.

A través de su website oficial, y sin mucho contexto de por medio, el buen Moz publicó una lista del mejor al peor álbum que ha hecho, ya sea en solitario o en compañía de Johnny Marr, Andy Rourke y Mike Joyce. “Dilo fuerte, soy yo y estoy orgulloso”, fue lo único que escribió.

La lista comienza con el World peace is none of your business, el décimo material discográfico que Morrissey publicó como solista; seguido de Ringleader of the tormentors de 2006 y You are the quarry, del cual se desprende su éxito “First of the gang to die”.

Si bien la carrera del británico se consolidó gracias a su trabajo con The Smiths, esta parece ser la etapa que menos le agrada. Louder than bombs es el primer álbum de la banda que Moz incluyó en la lista, tomando la posición número siete, con Strangeways, here we come y Rank siguiendo en la lista.

De ahí figuran otros como Swords, California son, I am not a dog on a chain, Low in high school y Southpaw grammar. Mientras que Meat is murder y The queen is dead, dos de los discos más queridos en la historia del rock, Morrissey los colocó en la posición número 17 y 18, respectivamente.

El ranking incluye un total de 30 discos, entre los que también figuran Viva hate, Hateful of hollow, Live at Earls Court y unos cuántos más de éxitos. El último lugar lo ocupa Rare.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.