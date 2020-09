La famosa cantante de R&B, Monica, anda de estreno con el sencillo titulado “Trenches”. Una colaboración con el rapero Lil Baby que fue producida por The Neptunes.

A pesar de que Lil Baby y Monica son de diferentes generaciones, la química que tienen en este nuevo track es innegable. “Trenches” es una combinación lo mejor del sonido de la época de los noventa y lo actual.

Mientras que en los lyrics, la ganadora del Grammy canta sobre la importancia de comunicarse en lugar de quedar atrapada en el estrés y las rivalidades. Obviamente contando con unos cuantos versos de parte Lil Baby, quien actualmente es uno de los raperos más aclamados a nivel mundial.

La canción primero fue debutada durante una batalla en Verzuz que Monica tuvo contra Brandy anoche, y que al parecer ha sido la más vista desde que inició la serie a inicios de año. Pero la versión de estudio finalmente fue liberada hoy (1 de septiembre).

Escúchala a continuación:

Hace un tiempo se estuvieron corriendo rumores sobre la posibilidad de un nuevo material discográfico de parte de Monica. Por lo que el estreno de “Trenches” ha hecho especulaciones de que podría tratarse de un primer adelanto. Sin embargo hasta el momento no se ha confirmado nada.

Definitivamente no nos caería nada mal un nuevo disco de Monica, pero por ahora sólo queda esperar y estar al pendiente de sus redes por próximas noticias. Igual no dejes de escuchar “Trenches” con Lil Baby en cualquiera de las plataformas digitales.

🛎️ @MonicaDenise and @4everBrandy's #Verzuz battle is happening now

WATCH: https://t.co/6QiOrGNMR6 pic.twitter.com/wiFHZTMO0I

— Complex (@Complex) September 1, 2020