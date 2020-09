El servicio de streaming con curaduría MUBI y la marca de ropa Miu Miu han unido fuerzas para presentarnos em línea la nueva película de Mati Diop, IN MY ROOM.

Inicialmente el filme de la directora franco-senegalesa será estrenado el próximo 6 de septiembre como parte del Giornate degli Autori del Festival de Cine de Venecia. Y un día después (7 de septiembre) se hará el estreno a nivel mundial a través de MUBI y del sitio oficial de Miu Miu.

IN MY ROOM fue creada y dirigida durante el confinamiento y forma parte de la serie de cortometrajes comisionados por Miu Miu, Women’s Tales. A través de los que las cineastas más destacadas de la actualidad celebran la feminidad con un ojo crítico. Mientras que la marca viste el contrapunto del drama narrativo.

Y acerca de su participación en la serie, Mati Diop comentó:

Cuando Miu Miu me propuso hacer una película para Women’s Tales durante el confinamiento, en medio de una crisis sanitaria y social, pensé que era un ejercicio muy delicado pero también un desafío que me enfrentaba a interrogantes esenciales sobre mi práctica como cineasta. ¿Qué historia puedo contar ahora, con recursos mínimos, sola en mi estudio, y que resuene con lo que está pasando el mundo y al mismo tiempo sea íntimo?

El filme de la también actriz será vigésimo cortometraje de Women’s Tale. Y a la par de su estreno, MUBI también presentará este 7 de septiembre la colección completa de la serie en su plataforma, la cual incluye producciones de grandes directoras como Agnés Varda, Chloë Sevigny, Ava DuVernay, Haifaa Al-Mansour, entre otras.

Te dejamos a continuación los 20 títulos que estarán disponibles en MUBI:

In My Room, the newest film directed by Mati Diop (Subtítulos en español)

Nightwalk, by Małgorzata Szumowska (sin diálogos)

Brigitte, directed by Lynne Ramsay (Idioma: inglés)

Shako Mako, by Hailey Gates (Idioma: inglés)

The Wedding Singer’s Daughter, by Haifaa Al-Mansour (Idioma: Arabe, inglés)

Hello Apartment, by Dakota Fanning (Idioma: inglés)

(The [End) of History Illusion], directed by Celia Rowlson-Hall (Idioma: inglés)

Carmen, by Chloë Sevigny (Idioma: inglés)

That One Day, directed by Crystal Moselle (Idioma: inglés)

Seed, by Naomi Kawase (Idioma: inglés, japonés)

Les 3 Boutons, directed by Agnès Varda (Idioma: francés, inglés)

De Djess, directed by Alice Rohrwacher (sin diálogos)

Somebody, directed by Miranda July (Idioma: inglés)

Spark and Light, by So Yong Kim (Idioma: inglés)

Le Donne della Vucciria, by Hiam Abbass (sin diálogos)

The Door, directed by Ava DuVernay (sin diálogos)

It’s Getting Late, by Massy Tadjedin (Idioma: inglés)

The Woman Dress, directed by Giada Colagrande (sin diálogos)

Muta, by Lucrecia Martel (sin diálogos)

The Powder Room, directed by Zoe Cassavetes (sin diálogos)

Foto de portada: Cortesía.