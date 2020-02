Hot Toys por fin se ha centrado en Spider-Man: Into the Spider-Verse para lanzar una nueva figura de colección, a escala de Miles Morales.

Todo mundo lo sabe, una de las mejores películas que se han hecho del Arácnido es la de Spider-Man: Into the Spider-Verse. Esa cinta animada de Sony en la que nos presentaron al joven Miles Morales, el cual tomó el mando de Spider-Man después de la muerte de Peter Parker.

Miles se robó nuestro corazón, y el mundo lo aceptó como a ningún otro Spider-Man. Ahora, Hot Toys, la compañía dedicada a hacer figuras coleccionables de lujo, ha presentado su nueva figura basada en el protagonista.

Esta nueva figura pertenece a la línea MAFEX, tiene una escala de 1 a 6, mide 29 centímetros y cuenta con 30 puntos de articulación. Aunque lo que más impresionó a los fans es la cantidad de accesorios que posee. Entre estos, destacan tres rostros (uno de estos enmascarados), cuatro set de ojos para la máscara con distintas expresiones, 5 pares de manos con diferentes poses y una lata de pintura.

Además de estos, la figura incluye el traje negro que presentó al final de la película, así como una sudadera roja, una chamarra azul, shorts grises y los tenis rojos (y no, desgraciadamente no son los J1’s Chicago). Esto no es todo, la figura incluirá telarañas y stickers como los que pegaba por las calles.

Pero espera, no todo es miel sobre hojuelas, ya que tendremos que esperar otro año para poder tener esta figura en nuestras manos. Miles Morales no estará a la venta hasta segundo semestre del 2021. Aunque, bueno, al menos llegará antes de su secuela, la cual se estrenará en abril del 2022.