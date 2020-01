Mick Jagger volvió a la pantalla grande para interpretar a Joseph Cassidy, un calculador comerciante de arte en el thriller The Burnt Orange Heresy (2020) bajo la dirección de Giuseppe Capotondi.

El filme está basado en la novela criminal del mismo nombre de 1971, escrita por Scott. B. Smith. La historia está ambientada en la Italia actual y narra la estancia de James Figueras y Berenice Hollis en la finca de Cassidy, donde también vive el cotizado pintor Jerome Debney. El personaje de Jagger le pedirá a la pareja robar una de las obras maestras de Debney pero conforme avanza el plan maestro, la pareja se da cuenta de que el mecenas esconde razones más profundas que un simple robo.

Junto al cantante protagonizan Donald Sutherland, Claes Bang y Elizabeth Debicki.

Mira el trailer a continuación:

A pesar de que el líder de The Rolling Stones no es reconocido por sus grandes papeles en el cine, Jagger se mostró gustoso de participar dado el receso que se tomó la agrupación inglesa de los escenarios.

“Estás trabajando con una leyenda, pero lo bueno es que no actúa como tal”, dijo el director Giuseppe Capotondi.

La actuación no es una práctica nueva para el músico ya que desde los sesenta representa papeles en el cine, su primer filme fue Charlie Is My Darling en 1966. La última película en la que participó fue Some Girls: Live in Texas ’78 en 2011. También ha sido productor de otras siete películas.

The Burnt Orange Heresy será estrenada el 6 de marzo en Los Angeles y Nueva York. Estamos en espera de conocer las fechas de estreno en otras ciudades del mundo.

Los últimos lanzamientos de The Rolling Stones fueron dos álbumes en vivo, Bridges to Bremen (Live) y Bridges to Buenos Aires (Live), el año pasado.