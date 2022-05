Mick Jagger, frontman de The Rolling Stones, ha hablado abiertamente sobre la pérdida de su compañero de banda y amigo Charlie Watts, quien murió en agosto de 2021 a los 80 años de edad.

En una reciente entrevista con The Sunday Times, Mick Jagger se sinceró sobre cómo ha sido el tener que lidiar con la muerte de Watts dentro y fuera de los escenarios. “Realmente ya no espero que él esté allí si me doy la vuelta durante un concierto. Pero pienso en él. No sólo durante los ensayos o en el escenario, sino también de otras maneras”, explicó.

“Le habría llamado por teléfono para hablar sobre el partido de anoche del Arsenal, porque él apoyó al Tottenham y yo soy del Arsenal. Lo extraño como artista y como amigo. En el show, cuando llegamos al frente y hacemos una reverencia al final, Charlie no está. Siempre sería el último en caer. Yo diría: ‘vamos, ¿qué tienes que hacer?’ Él estaría jugando con sus baquetas porque siempre debía de tenerlas en fila antes de levantarse del asiento”, agregó Mick Jagger.

The Rolling Stones celebrarán su 60 aniversario con un tour por Europa, el cual comenzará el primero de junio en Madrid y los llevará a recorrer ciudades como Londres, Vienna, Ámsterdam, Múnich, Paris y Milan. Para esta gira, el baterista Steve Jordan será quien tome el luchar de Charlie Watts.

