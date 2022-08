Definitivamente 2022 no deja de sorprendernos, y la buena nueva es que pronto podríamos tener nueva música de MGMT.

Cuatro años han pasado desde que la agrupación conformada por Andrew VanWyngarden y Benjamín Goldwasser puso en pausa sus actividades, al menos dentro del estudio. Sin embargo, a través de un post en su cuenta de Reddit, Andrew reveló que ya están listos para acabar con esta “sequía” y regresar con un nuevo álbum de estudio.

Si bien el frontman de MGMT no entró mucho en detalles, en respuesta al comentario de una fan reveló ya tienen un “título provisional” para su quinto material discográfico. Mientras que respecto al proceso, Andrew comentó: “Hay hierros en el fuego y hemos estado ocupados. Había olvidado mi información de inicio de sesión. La sequía termina este año”.

En 2018 fue cuando MGMT estrenó su disco Little dark age y a partir de ahí, aunque tuvieron un par de apariciones en materiales de The Avalanches y ColaBoyy, no volvieron a publicar música original. Además, Andrew VanWyngarden se enfocó en un proyecto solista que lanzó bajo el seudónimo Gentle Dom.

Esperamos pronto tener nuevas noticias sobre esta colección de canciones que está en camino y esperemos que en una de esas, el dúo regrese también a los escenarios y nos pague de una vez los shows que nos quedó a deber por la pandemia.