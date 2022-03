Aquí la segunda parte de las bandas que van a la final de W:O:A Metal Battle México. Toca conocer a tres bandas de CDMX y una más del interior de la República. Todo aquél que lleve la cuenta sabrá que serán entonces cuatro capitalinas, y cuatro de fuera. Así las cosas, el ganador se definirá tras la presentación de todas en el Circo Volador, este sábado 2 de abril a partir de las 18:00 horas (entrada: 150 pesos).

TXT:: Luis Jasso

El orden alfabético indica que la quinta banda es Svmerion. El cuarteto lagunero, que para efectos prácticos viene de Gómez Palacio, Durango, maneja una temática inspirada en temas de actividad paranormal, teorías alienígenas e historias de terror mexicanas. Musicalmente ofrecen un death metal clavado en su raíz y han compartido el escenario con bandas como Belphegor, Master, Agony Lords, Transmetal y varias más. Tienen un LP llamado Origin, then chaos que contiene poco más de 50 minutos de música.

Luego toca turno alfabético a The Ripper, nuevamente un cuarteto que tiene en su concepto las enseñanzas de bandas clásicas del heavy metal como Judas Priest, Accept, WASP y Iron Maiden por ejemplo. Como muchos, comenzó su carrera en el mundo de los covers hasta que en 2014 creó su material propio, un sonido lleno de energía y velocidad. En 2018 lanzó el que hasta ahora es su único disco, Hell rising, con poco más de 36 minutos de heavy speed independiente.

The Wicked Ones es una mezcla de stoner con rock psicodélico. Cuarteto funcional desde 2016 con un EP del cual el popular medio español Mariskal Rock escribió: “es otra propuesta que de seguir así, será una de las cartas fuertes que representen a México en esta generación”. La banda ha dejado su estampa en vivo en festivales como Hell and Heaven y Force Fest y otros más propicios para el desarrollo de las bandas como el Foro Indie Rocks y el Multiforo Alicia.

Finalmente Tranatopsy cierra el combo de referencias. Es de las bandas más jóvenes en esta final, con un death metal veloz y, que conste que es halago y así lo entienden sus fans, podrido. Este quinteto acaba de abrir la presentación de Obscura justamente en el Circo Volador de la CDMX y ha lanzado un EP, cuatro sencillos y un larga duración llamado Of life and death que salió en formato digital en 2019.

Todos están en la final porque mostraron tener el nivel suficiente para levantarse airosos de entre 30 bandas en concurso y alrededor de 50 en fase de selección. Es decir, se trata de bandas jóvenes, sí, pero con toda la intención de dejar huella en una escena que tiene mucho más de lo que aprecia el ojo. La cita es el sábado 2 de abril en Circo Volador.