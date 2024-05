Café Marvin deseando buenos días al caos con The Jamie Baum Septet+

Nuevo LP de la agrupación estadounidense The Jamie Baum Septet+. What Times Are These es jazz narrativo que arrastra experimentalmente géneros al río de la vida.

El orden no existe, es la forma de rutinas del caos y sus constricciones imperativas lo que llamamos normalidad. Solo la poesía logra equilibrio.

Jamie Baum se inspiró en un poema de Adrienne Rich de 1995 para titular y concebir . What Times Are These.

Pocos géneros tienen la capacidad narrativa de jazz, menos para transmitir el ritmo de la vida urbana. Baum añadió al jazz mucha poesía, soul, hip hop, funk, más poesía, minimalismo, world music…

Siete de las diez composiciones de Baum responden a obras de un grupo de eminentes poetas de los siglos XX y XXI (Adrienne Rich, Marge Piercy, Tracy K. Smith, Lucille Clifton y Naomi Shihab Nye), interpretadas por los reconocidos vocalistas invitados Theo Bleckmann, Sara Serpa, Aubrey Johnson y KOKAYI.

Resultado vibrante para el subidón del café y no tenerle miedo a los dientes del caos.

La flautista, compositora, productora Jamie Baum… ha publicado con este cinco álbumes.

What Times Are These de Jamie Baum Septet+