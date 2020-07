El lanzamiento del FIFA 21 está cada vez más cerca y el día de hoy se revelaron más detalles sobre el videojuego, comenzando por la portada, en la que aparecerá Kylian Mbappé.

EA Sports presentó de forma oficial las tres portadas que tendrá la nueva entrega del videojuego. Cada una corresponderá respectivamente a las distintas ediciones del FIFA 21, ya sea estándar, champions o ultimate. Pero eso sí, todas tendrán de imagen a Mbappé.

Acerca de esto, el delantero estrella del PSG mostró su emoción en redes sociales, definiéndolo como un sueño hecho realidad. “No puedo esperar a jugar esto. Orgulloso de ser la estrella de la portada del FIFA 21”, escribió.

Cover Star ⭐️

Can’t wait to play this!

Proud to be the #FIFA21 cover star

Dream come true. @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/RGpStusWwH

— Kylian Mbappé (@KMbappe) July 22, 2020