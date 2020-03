Maya Hawke se ganó nuestro corazón cuando interpretó a Robin en la tercera temporada de Stranger Things, pero la actuación no es lo único que ocupa el talento de la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman.

Hawke comenzó su carrera con Little Women (2017), la miniserie de televisión de la BBC, adaptada de la novela original de Louisa May Alcott de 1868. Luego de esta producción participó en Ladyworld (2018), Stranger Things, Once Upon A Time In Hollywood y Human Capital, estas últimas de 2019.



Ahora, a los 21 años la lista de proyectos a futuro se extiende. Primero su carrera musical y luego, el infinito.

Música

Maya Hawke está preparando el lanzamiento de su primer álbum, Blush, el próximo 19 de junio. De hecho, este 18 de marzo editó el primer video oficial de este material. La canción se llama By Myself, en ella podemos escuchar la aterciopelada voz de la artista bailar entre cuerdas y piano que forman el resto de la canción de influencias country y folk.

Escucha este sencillo:

Escucha el resto de sus canciones en plataformas de streaming.

Poesía

En una reciente entrevista con NME Maya Hawke declaró que ni la actuación ni la poesía logran satisfacer su creatividad, este lugar se lo guarda a la poesía. Esta inclinación podemos comprender con líneas de By Myself:

I pulled you around the balcony

To break a hive you couldn’t see

And buzzed for your big mouth to feed

On honey that ran out of me

To choose you

La cantante se declara fanática de la poesía de Shakespeare, John Patrick Shanley y Leonad Cohen. “La actuación y la música son las dos mejores formas de escuchar eso (la poesía)”, comenta.

El futuro pinta muy prometedor para esta hija de artistas, no sólo por el privilegio que goza con sus padres y familia, sino porque apenas comienza a formar su propio camino, sin aprovecharse de contactos u otras referencias, según cuenta. El destino dirá, primer tendremos que salir todos de esta cuarentena.