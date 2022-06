De pronto estas en la fiesta y te preguntas si el reloj dejó de funcionar o más bien tu cuerpo decidió en algún momento seguir sus propias leyes; lejos del ayer y el mañana. ¿Te ha pasado, que tienes que admitir que andas más arriba de las nubes desde hace un buen rato? Algo así relata Mathilde Sobrino en su más reciente sencillo, atinadamente titulado “Sigo en el high”.

VIZIO. Así se denomina el álbum debut de Mathilde Sobrino, un nombre elocuente si se considera “Sigo en el high”, un tema que no pocos celebrarán cuando el sol comience a asomarse entre azoteas, tras extraviarse entre risas y baile, sin miedo ni topes.

“Sigo en el high” es una tonada cuya producción corrió a cargo de José Carlos de la Parra, fue mezclada por Alexis Rodríguez y masterizada por Sr. Warrior. Una canción que no deja espacio para interpretaciones, pues es directa: “Si te llamo tú contestas, donde voy yo hago la fiesta, no me importa si eres fresa, así me gustas. Presta, presta. Fumo y no me tumba, number one desde la cuna, party al 100, ya son las seis, yo sigo fresh, sigo en el high”.

Resta que veas el video correspondiente y hoy mismo, por la madrugada, lo repitas en loop hasta que el reloj se imponga y el futuro te diga pst pst mientras te pica el hombro.