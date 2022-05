Las historias llaman la atención de las personas y el cine es consciente de esto. Después de todo, las películas tratan justamente de eso, de contar relatos, a veces ficcionales y otras tantas reales, sobre diferentes acontecimientos.A pesar de que el cine de ficción ha ofrecido -y ofrecerá- filmes de altísima calidad narrativa, no se puede negar que las piezas inspiradas en historias de la vida real tienen una mística especial. Saber que algo verdaderamente sucedió le aporta otro sentido a las películas.El largometraje Marvellous se enmarca dentro de este último grupo. Es una cinta que cuenta la vida del inglés Neil Baldwin, más conocido como Nello. Graduado de manera honorífica por la Universidad de Keele, Inglaterra, también trabajó para uno de los clubes deportivos más populares de su país.Fue en el Stoke City FC, club presidido por Peter e John Coates, dos de los titulares y responsables del famoso sitio de apuestas Bet365 y unos de los individuos más ricos del Reino Unido, donde Nello saltó a la fama y se hizo querer por el público. ¿Quieres conocer más sobre él? Sigue leyendo.La historia de Neil BaldwinNello no tuvo una vida fácil. Nacido en la ciudad de Newcastle-under-Lyme, en el condado de Staffordshire, Inglaterra, fue diagnosticado con una dificultad de aprendizaje durante su infancia. Esta condición requería terapias específicas que lo ayudaran a mejorar.Después de algún tiempo luchando contra esta realidad, abandonó los estudios a los 16 años con el objetivo de participar en un circo, el más antiguo de su país, y se transformó en Nello, el payaso. Este apodo lo acompañaría a partir de ese momento.Varios años después, durante la década de los 90, comenzó a trabajar como utilero para el Stoke City Football Club, al ser contratado por quien era director técnico en ese momento, el popular Lou Macari. Además de responsabilizarse por los elementos del equipo, Nello era una pieza clave para alentar a los jugadores.Su empeño era tal, que Macari luego reconoció que darle empleo a Nello fue la mejor decisión que había tomado en su vida profesional. En el año 2015 fue reconocido como una figura relevante del Stoke City FC, el club de sus amores.Sin embargo, los logros de Nello no terminan aquí. Después de pasar varios años recibiendo alumnos en la Universidad de Keele (donde su mamá efectuaba tareas de limpieza) sin percibir ingreso alguno, la alta casa de estudios decidió otorgarle un título honorario como recompensa a su esfuerzo.Marvellous: premios, director y actores principalesMarvellous, emitida en 2014 por la BBC, describe la historia de superación de Neil Baldwin. La película obtuvo el galardón al mejor film dramático en la edición 2015 de los premios BAFTA TV. En esa ocasión, la actriz Gemma Jones, que tiene el rol de la mamá de Nello, también ganó el premio a la mejor actriz secundaria.Gemma Jones es una actriz británica reconocida por sus apariciones como Madame Pomfrey en la saga Harry Potter y en las películas de Bridget Jones, donde representa a la madre de la protagonista principal.Toby Jones, quien encarna al mismísimo Nello, es un famoso actor británico que también participó en la saga Harry Potter, así como en Infamous, el Capitán América y los Juegos del Hambre, entre otros.Por último, la película fue dirigida por Julian Farino, un productor y director de cine y TV inglés, reconocido por haber sido responsable de las primeras tres temporadas de la serie Entourage.